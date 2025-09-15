San Cataldo. Vicenda La Cagnina. Vicinanza del sindaco Comparato al presidente La Cagnina: “Condanniamo critiche fatte di insulti e offese gratuite”

SAN CATALDO. Sulla delicata vicenda societaria che sta vivendo in queste ore la Sancataldese è intervenuto il sindaco Gioacchino Comparato. In una nota il primo cittadino ha sottolineato: “Lo sport è una scuola di vita. Si vince, si perde, ma si lotta sempre. In campo ci si confronta con passione, rispetto e voglia di crescere. Fuori dal campo, resta l’orgoglio di far parte di questo mondo fatto di sacrifici, emozioni e colori.

Per questo motivo, condanniamo fermamente ogni critica che va sul personale, fatta di insulti e offese gratuite, che nulla hanno a che fare con lo sport. Le critiche costruttive aiutano a migliorarsi. Le altre no. Un grazie sincero a tutti i giovani che, con passione e sacrificio, affrontano ogni sfida sul campo, portando in alto i colori della nostra città. Un grazie speciale alla società Sancataldese Calcio per la sportività dimostrata.

E un ringraziamento particolare al presidente Ivano La Cagnina, esempio di correttezza e impegno, per la serietà e la dedizione con cui porta avanti questo progetto”.