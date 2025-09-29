San Cataldo. Riparte il Servizio Civile con 10 volontari e tre progetti

SAN CATALDO. Dopo alcuni anni di pausa, è ripartito il Servizio Civile a San Cataldo: un’esperienza di crescita, impegno e partecipazione attiva alla vita del territorio. Lo hanno reso noto il sindaco e l’assessore Citrano. Sono 10 i volontari che si dedicheranno, per un anno, a progetti concreti, utili alla comunità e ricchi di valore umano.

Le attività avranno una durata di 12 mesi, con un impegno settimanale di 25 ore.

Sono tre i progetti attivi in questa edizione:

“More Information” – per migliorare la comunicazione tra Comune e cittadini.

“Che fantastica storia è la vita!” – dedicato a minori e giovani, con laboratori, giochi e supporto scolastico.

“Il cerchio della vita” – pensato per gli anziani, con l’obiettivo di contrastare la solitudine e promuovere l’invecchiamento attivo.

Partecipare significa non solo offrire un contributo concreto alla città, ma anche acquisire competenze, fare esperienza e crescere insieme. È un’occasione preziosa per tutti i giovani che desiderano mettersi in gioco e sentirsi parte attiva della propria comunità.

Un sentito ringraziamento da parte dell’amministrazione comunale è stato dato ai giovani volontari per aver aderito ai progetti, e agli uffici della Ripartizione Politiche Sociali, che con impegno e dedizione hanno reso possibile anche questa importante iniziativa.