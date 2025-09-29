San Cataldo ricorda mons. Cataldo Naro a 19 anni dalla sua scomparsa con una messa nella Chiesa Madre

SAN CATALDO. La Chiesa ricorda oggi S.E. Mons. Cataldo Naro, Arcivescovo di Monreale, a 19 anni dalla sua prematura scomparsa. Un ricordo di quello che è stato il suo ministero e la sua statura intellettuale.

Arcivescovo di Monreale, teologo raffinato e pastore appassionato, Mons. Naro ha offerto un contributo prezioso non solo alla Chiesa che è in Sicilia, ma all’intera Chiesa italiana, con un servizio lucido, profetico e sempre fedele al magistero.

Fu membro attivo della Conferenza episcopale italiana, dove presiedette la Commissione per la cultura e le comunicazioni sociali, e vicepresidente del Comitato preparatorio del IV Convegno ecclesiale nazionale di Verona (2006), portando nella riflessione ecclesiale italiana il suo impegno per una fede pensata e culturalmente incarnata.

Questa sera, alle ore 19:00, in Chiesa Madre dove è tumulato, sarà celebrata una Santa Messa in suffragio dal vescovo emerito di Piacenza Bobbio, mons. Gianni Ambrosio.

Nel corso del suo ministero mons. Naro fu membro del Consiglio d’amministrazione del quotidiano Avvenire, del comitato scientifico delle Settimane Sociali dei cattolici italiani, e ricoprì ruoli di primo piano nella Conferenza episcopale italiana, dove fu Presidente della Commissione per la cultura e le comunicazioni sociali e vicepresidente del Comitato preparatorio del IV Convegno ecclesiale nazionale di Verona.

A Monreale, diede vita al Centro Studi “Intreccialagli”, mentre a livello regionale fu delegato della Conferenza episcopale siciliana per l’educazione cattolica, la cultura, la scuola e l’università.

Autore di numerose pubblicazioni teologiche, storiche e pastorali è ricordato anche per il suo impegno nel dialogo tra fede e cultura, oltre che per la profonda attenzione alla formazione delle coscienze.