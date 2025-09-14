San Cataldo. Per la prima volta l’Addolorata di via Pignato portata in processione fino alla Chiesa Madre

SAN CATALDO. Un grande evento che ha accomunato la comunità cattolica sancataldese con giovani e meno giovani impegnati nella partecipazione con devozione e fede.

E’ stato quello che, per la prima volta, ha visto l’Addolorata della Via Pignato portata in processione fino alla Chiesa Madre. Un evento davvero unico quello che s’è svolto e che ha visto protagonisti non solo i portatori, ma anche lo stesso arciprete don Alessandro Giambra, oltre a numerosi fedeli.

E’ stato, senza tema di smentita, un momento di intensa fede e profonda commozione, vissuto con grande partecipazione da tanti devoti che hanno accompagnato con preghiera e devozione questo evento storico per la comunità sancataldese.