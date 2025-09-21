San Cataldo. Nel 35° anniversario della morte di Rosa Balistreri sarà proiettato il film “L’amore che ho” di Paolo Licata

SAN CATALDO. Ricorre oggi il 35° anniversario della morte di Rosa Balistreri e l’amministrazione comunale ha deciso di ricordare questa data con la proiezione del nuovo film “L’amore che ho” di Paolo Licata .

Da IBLA con le musiche di Rosa Balistreri al cinema sotto le stelle sulla vita di Rosa con il nuovo film che ha riempito tutte le sale cinematografiche, l’Intra Fest continua a narrare cultura e memoria in ogni forma artistica.

L’amministrazione comunale ha inteso ringraziare in modo particolare Maria Francesca Tona, produttore delegato, senza la quale non sarebbe stato possibile l’omaggio a Rosa Balistreri. Il film sarà proiettato in Piazza Calvario lunedì 22 settembre alle ore 20,30.