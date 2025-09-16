San Cataldo. Le camminatrici svedesi affascinate dai Sanpaoloni

SAN CATALDO. Non si ferma l’impegno dell’Associazione Culturale Giuseppe Amico Medico nella promozione e valorizzazione dei Sanpaoloni della Domenica di Pasqua e nel far conoscere, a visitatori e turisti, la più antica e significativa tradizione cittadina.

Nella sede di via Amico è stato accolto un gruppo di camminatrici svedesi in partenza per la “Via dei Frati”: un percorso di circa 166 chilometri che, tra paesaggi rurali e montani, trazzere regie, sentieri e strade bianche, attraversa il cuore della Sicilia ripercorrendo gli antichi itinerari dei frati mendicanti impegnati nella questua. Tappa finale: Cefalù.

Erano presenti i referenti locali del cammino, Roberto Ferrara e Michelangelo Carletta, che hanno consegnato alle pellegrine le credenziali, il documento che identifica chi intraprende il cammino e che viene timbrato lungo le varie tappe, attestandone il percorso.

Grande curiosità e sincero interesse hanno accompagnato la scoperta dei giganti processionali sancataldesi, che hanno affascinato le nostre ospiti per imponenza e originalità.

Un incontro di conoscenza, scambio e condivisione che rinnova la missione dell’Amico Medico: promuovere il turismo religioso e le tradizioni popolari come leve di crescita e sviluppo per il nostro territorio.