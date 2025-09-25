San Cataldo. La Bcc “Toniolo” e San Michele mette in guardia i clienti su Sms e telefonate riferibili alla Banca

SAN CATALDO. La Bcc “G Toniolo” e San Michele di San Cataldo raccomanda ai suoi clienti di prestare la massima attenzione agli SMS ed alle telefonate ricevute da numeri apparentemente riferibili alla Banca, alle sue Filiali, alle Società di emissione delle Carte o persino a sedi di Commissariati e Caserme.
Secondo quanto riportato in un avviso, può trattarsi di una tecnica fraudolenta che modifica i numeri telefonici facendoli apparire sotto il numero o l’indicazione di altro soggetto.
Se nel corso di queste telefonate viene richiesto l’accesso ai sistemi di relax banking, la comunicazione dei dati riservati di utenza o la disposizione di pagamenti, è probabile che siate oggetto di un tentativo di truffa secondo lo schema dello “spoofing”.
“Vi invitiamo a non dare corso all’operatività richiesta ed a non comunicare alcun dato agli interlocutori
Vi invitiamo a recarVi presso la banca o l’ente interessato, o a contattarci tramite i contatti ufficiali, e a sporgere immediatamente formale denunzia alle Forze dell’Ordine”