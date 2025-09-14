San Cataldo. Incontro di formazione psicopedagogica all’Istituto Comprensivo “G. Carducci”

SAN CATALDO. Su iniziativa del dirigente scolastico prof. Salvatore Parenti, all’Istituto Comprensivo “G. Carducci” di San Cataldo ha avuto luogo un incontro di formazione rivolto ai docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, organizzato dall’equipe psicopedagogica dell’Istituto.

Il dott. Fabio Scannella, psicologo, e la dott.ssa Clementina Giallombardo, pedagogista, hanno condotto un momento di confronto e restituzione su quanto emerso dagli sportelli di ascolto attivati nello scorso anno scolastico. Gli sportelli – dedicati ai disturbi da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) e ai disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) – conclusi a maggio e già in programma per ripartire a ottobre, hanno rappresentato una preziosa risorsa per studenti e famiglie. Grazie alla mediazione degli specialisti è stato possibile rafforzare il dialogo tra scuola e famiglia e offrire significativi spunti di riflessione. È stata inoltre ribadita l’importanza di continui momenti di aggiornamento.

La dott.ssa Mariangela Tandurella, psicologa evolutiva e presidente AID di Caltanissetta (Associazione Italiana Dislessia), è stata invitata per avviare una nuova rete di collaborazione che vedrà sicuramente lo sviluppo di ulteriori percorsi formativi con l’AID. Nel suo intervento, ha affrontato gli aspetti più operativi legati ai DSA, rimarcando come la consapevolezza della famiglia e la consapevolezza dello studente siano determinanti per la riuscita degli interventi. Centrale il ruolo dell’insegnante: empatia, strategie compensative e strumenti adeguati possono davvero fare la differenza. La relatrice ha infine sottolineato il valore del PDP (Piano Didattico Personalizzato), da costruire in modo sartoriale, ovvero “cucito addosso” a ogni alunno/alunna.

L’incontro ha confermato quanto la collaborazione tra scuola, specialisti e famiglie sia essenziale per sostenere al meglio gli studenti, promuovendo inclusione, consapevolezza e successo formativo.