San Cataldo. Inaugurato plesso scolastico “Don Bosco” della scuola d’infanzia del Comprensivo “Carducci”

Sab, 27/09/2025 - 15:51

SAN CATALDO. L’amministrazione comunale, per il tramite del sindaco Gioacchino Comparato, ha partecipato all’inaugurazione e intitolazione del plesso della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “G. Carducci” a Don Bosco.

“In questo anno così speciale, che celebra il centenario della presenza salesiana – ha ricordato il sindaco – l’intitolazione del plesso assume un significato ancora più profondo: ispirarsi ai valori di solidarietà, accoglienza e comunità educativa che San Giovanni Bosco ha incarnato e trasmesso”.

Di sicuro un momento emozionante, di festa e riflessione, che rafforza il legame tra scuola, territorio e valori condivisi.

