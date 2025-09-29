San Cataldo. Il 30 settembre all’Auditorium “Saporito” evento conclusivo di Gemme di Sicilia con il violinista Patrizio Scarponi

SAN CATALDO. Il 30 settembre all’Auditorium Gaetano Saporito di San Cataldo alle 16,30, l’evento conclusivo di Gemme di Sicilia sarà impreziosito dalla musica di Patrizio Scarponi, uno dei più importanti violinisti del panorama nazionale, accompagnato al pianoforte dal Maestro Giuseppe Pelli.

Scarponi è un uomo di cultura e di straordinario spessore artistico: Ex docente al Conservatorio di Perugia, suona il violino da quasi 60 anni.

Ha collaborato con le più prestigiose orchestre italiane (La Nuova Aidem di Firenze, Orchestra Sinfonica Abruzzese, Orchestra Sinfonica Umbra, i Solisti della Filarmonica Romana, I Filarmonici di Roma).

È stato primo violino di Ennio Morricone, con cui ha condiviso oltre 25 anni di musica, 40 colonne sonore leggendarie (C’era una volta in America, La leggenda del pianista sull’oceano, Malena…) e circa 300 concerti in tutto il mondo. Collabora stabilmente con le principali formazioni orchestrali italiane, tra cui l’Orchestra della RAI, e con grandi maestri come Uto Ughi. Un’occasione unica per vivere la magia della musica che ha fatto la storia del cinema e ha emozionato platee internazionali.