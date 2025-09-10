San Cataldo. Il 12 settembre c’è la tradizionale Sagra della Zucca presso l’Oratorio Salesiano

SAN CATALDO. Si svolgerà venerdì 12 settembre dalle 20 alle 24 presso l’Oratorio Salesiano la tradizionale Sagra della zucca. Si tratta di un appuntamento imperdibile per famiglie, buongustai e amanti dello stare insieme e della condivisione. L’evento è organizzato dal Comitato di quartiere Don Bosco.

Previste degustazione, spettacolo musicale, gonfiabili per i bambini ed infine l’arte dei giochi aerei di anelli e fasce. Prevista anche musica live con i Just Fun 80 Band. La prevendita dei biglietti per la degustazione sarà effettuata presso il tabacchino Ficarra e al tabacchino di Macaluso Daniela. Per quando riguarda i parcheggi sarà possibile usufruire dell’area del piazzale dell’ospedale e della scuola Balsamo.