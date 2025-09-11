San Cataldo. Il 12 settembre alla Biblioteca comunale presentazione del libro di Vincenzo Siracusa su don Cataldo Naro

SAN CATALDO. Giornata storica significativa per la comunità di San Cataldo che il 12 settembre propone un omaggio a Mons. Cataldo Naro. Nella circostanza la Città di San Cataldo rende omaggio al suo illustre concittadino, Mons. Cataldo Naro, arcivescovo di Monreale e figura di grande spessore culturale, spirituale e umano.

Un momento di ricordo e riflessione aperto a tutta la cittadinanza. L’evento prenderà il via alle 18,30 presso la Biblioteca Comunale “Bernardino Giuliana”. Nell’occasione sarà presentato il libro di Vincenzo Siracusa su don Cataldo Naro “Mi ricorderò delle Misericordie del Signore”; nel contempo sarà anche presentato ed esposto un quadro dedicato allo stesso mons. Cataldo Naro.