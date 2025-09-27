San Cataldo. Entro il 30 settembre vanno presentate istanze per assunzione di 4 ausiliari del traffico

SAN CATALDO. È stato pubblicato sul sito del Comune di San Cataldo il bando per la selezione di ausiliari del traffico, figure necessarie alla gestione dei parcheggi a pagamento nel nostro territorio. La società OUTSET SRL, incaricata del servizio, procederà all’assunzione di 4 unità con contratto a tempo determinato della durata di due anni.

Lo ha reso noto il sindaco Gioacchino Comparato assieme all’assessore comunale Carmelo Zimarmani. Scadenza per la presentazione delle domande: 30 settembre 2025.

Il bando completo, con tutti i requisiti e le modalità di invio della domanda, è disponibile al seguente link: https://comune.san-cataldo.cl.it/…/manifestazione-di…/ Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Comando di Polizia Municipale.