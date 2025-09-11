San Cataldo. E’ attiva la nuova iniziativa dell’Inps con la Carta “Dedicata a Te” di 500 euro

SAN CATALDO. Il Comune di San Cataldo ha reso noto, tramite il sindaco Gioacchino Comparato e l’assessore ai servizi sociali Salvatore Citrano, che è attiva la nuova iniziativa promossa dall’INPS: la Carta “Dedicata a Te”, un contributo economico rivolto ai nuclei familiari con ISEE ordinario non superiore a 15.000 euro.

Si tratta di una carta elettronica prepagata, nominativa e ricaricabile, del valore di 500 euro per nucleo familiare. Può essere utilizzata esclusivamente per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità (sono escluse le bevande alcoliche). Beneficiano automaticamente della misura i nuclei familiari residenti nel Comune con: ISEE valido fino a 15.000 euro, Nessun altro sostegno economico attivo (es. Assegno di inclusione, Carta Acquisti ecc…), Come funziona?

Nessuna domanda da presentare: i beneficiari sono individuati direttamente dall’INPS.

L’INPS ha già trasmesso l’elenco di 864 nuclei familiari al Comune.

Il Comune verificherà residenza e requisiti entro 30 giorni.

Dopo le verifiche, l’elenco sarà inviato a Poste Italiane, che consegnerà le carte presso gli uffici postali locali. Il primo utilizzo della carta deve avvenire entro il 16 dicembre 2025 (pena la decadenza del beneficio). Il credito deve essere utilizzato interamente entro il 28 febbraio 2026. L’elenco definitivo dei beneficiari sarà pubblicato sul sito ufficiale del Comune. Per informazioni: contattare l’Ufficio Servizi Sociali.