San Cataldo. Applausi alla Giovane Orchestra Sicula del maestro Raimondo Capizzi per l’evento “SudAmo”

SAN CATALDO. Una festa senza precedenti al cortile dello storico Istituto Maria Ausiliatrice, oggi Villaggio dei Semplici. SudAmo ha coinvolto tutti, ha fatto ballare, ha fatto riflettere, ha fatto emozionare. Un’esplosione di colori e di suoni che la Giovane Orchestra Sicula da oltre 12 anni regala alla Città di San Cataldo.

Il maestro Raimondo Capizzi, che ha diretto in maniera mirabile la Giovane Orchestra Sicula, ha inteso ringraziare chi ha voluto sostenere il Concerto quindi tutti i le imprese e i club, ma anche Andrea Zimarmani, Enrico Falzone, Federica D’Avola e Andrea Donzella per un evento che vale, sotto l’aspetto sociale, musicale e identitario.