San Cataldo. Accolte in Città le le camminatrici svedesi della Via dei Frati

SAN CATALDO. La Città di San Cataldo ha avuto l’onore di accogliere un gruppo di camminatrici svedesi impegnate lungo la Via dei Frati, un affascinante percorso che attraversa l’entroterra siciliano valorizzandone storia, cultura e paesaggi.

L’incontro si è svolto alla presenza del Sindaco Gioacchino Comparato, dell’Assessore allo Sport Salvatore Citrano, del Presidente del Consiglio Comunale Romeo Bonsignore, insieme ai referenti locali del cammino Roberto Ferrara e Michelangelo Carletta (che ringraziamo per il loro insostituibile impegno).

Un momento di incontro, scambio e condivisione che conferma l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere il turismo lento e sostenibile come leva di crescita per il nostro territorio. “Grazie di cuore alle nostre ospiti per aver scelto San Cataldo come punto di partenza di questa bellissima esperienza – ha sottolineato il sindaco – continuiamo a credere nella Via dei Frati come patrimonio da valorizzare e condividere, capace di unire persone, comunità e territori”.