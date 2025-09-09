San Cataldo. A partire dal primo giorno di scuola attivo il servizio Asacom per quanti già inseriti, per gli altri a breve l’attivazione

SAN CATALDO. L’Amministrazione Comunale informa che, a partire dal primo giorno di scuola, sarà regolarmente attivo il servizio ASACOM (Assistenza alla Comunicazione) per tutti i bambini e ragazzi già inseriti nel servizio durante l’anno scolastico precedente, con le stesse ore di assistenza assegnate.

Per i nuovi alunni che necessitano di questo importante supporto, il servizio sarà attivato a breve, compatibilmente con i tempi tecnici necessari. Lo ha reso noto l’amministrazione comunale, che ha anche dichiarato: “Il nostro impegno è da sempre rivolto a garantire il diritto allo studio e l’inclusione scolastica per tutti gli studenti, senza lasciare indietro nessuno”. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune.