Ritrovato in un dirupo il corpo del religioso di 68 anni scomparso lo scorso 11 agosto

È stato ritrovato nel pomeriggio, in un dirupo, il corpo di padre Flavio Paoli, il missionario pavoniano di 68 anni scomparso dall’11 agosto scorso nei boschi sopra l’abitato di Nanno, in Val di Non. Le ricerche erano riprese lo scorso weekend, portate avanti dai Vigili del fuoco volontari di Nanno e di Tassullo insieme ai Vigili del fuoco permanenti di Trento.

L’11 agosto padre Flavio era uscito di casa poco dopo pranzo per una passeggiata, ma non aveva fatto ritorno per un appuntamento fissato alle 18. Contattato più volte al telefono, aveva risposto alle 20.30, senza però riuscire a comunicare dove si trovasse. Poco dopo la batteria del cellulare si era scaricata. (ANSA).