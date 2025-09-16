Salute

Riorganizzazione Rete ospedaliera in Sicilia: a Roma il ministro Schillaci incontra il presidente Schifani

Redazione 1

Riorganizzazione Rete ospedaliera in Sicilia: a Roma il ministro Schillaci incontra il presidente Schifani

Mar, 16/09/2025 - 23:09

Condividi su:

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, incontrerà domani a Roma, in visita istituzionale, il ministro della Salute Orazio Schillaci.

L’incontro è un’occasione per proseguire il confronto operativo sulla riorganizzazione della Rete ospedaliera siciliana, documento apprezzato in giunta venerdì scorso, che prevede tra i vari interventi il mantenimento del Centro di cardiochirurgia pediatrica nella struttura di Taormina.

Insieme al presidente Schifani saranno presenti l’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, e il dirigente generale del dipartimento per la Pianificazione strategica, Salvatore Iacolino.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta