Regione Siciliana, Sammartino torna assessore all’Agricoltura. Miccichè (Lega Giovani): “Settore strategico per il futuro dei giovani”

Con il ritorno di Luca Sammartino nelle sue funzioni di Vicepresidente della Regione e Assessore all’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea, arriva una conferma importante per la crescita della nostra regione; rivolgiamo a Luca Sammartino un grande augurio di buon lavoro – dichiara Giuseppe Miccichè, coordinatore regionale della Lega Giovani Sicilia – siamo certi che continuerà con la stessa energia e visione che lo hanno già contraddistinto sin dall’inizio del suo percorso”.

Miccichè ha poi rimarcato: “La conferma delle deleghe all’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea, rappresenta un passaggio decisivo: da giovane comprendo bene quanto questo settore sia il cuore pulsante della nostra economia e una concreta opportunità per i giovani, che possono costruire il loro futuro restando nella propria terra”.

“Siamo certi – conclude Miccichè – che Luca saprà dare ulteriore slancio a un settore strategico, portando avanti riforme decisive e valorizzando il nostro territorio. Noi giovani saremo al suo fianco con entusiasmo e spirito di collaborazione”.