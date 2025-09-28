Real Maestranza, i Muratori scelgono le cariche Capitanali: sarà Giuseppe Truscelli il Capitano 2026

La Real Maestranza, istituzione secolare che da secoli custodisce tradizione, fede e orgoglio cittadino, è già al lavoro sotto la guida del giovane presidente Luigi Fiocco. Con lungimiranza e determinazione, Fiocco ha iniziato a pianificare ogni dettaglio dei riti della Pasqua 2026, per garantire celebrazioni degne della storia e della tradizione della Real Maestranza.



Il 20 giugno 2025, presso la sede della categoria Muratori in vicolo Neviera, si è svolta la riunione per eleggere le Cariche Capitanali 2026. La riunione è stata gestita dal Presidente pro tempore, Capitano Sebastiano Garzia, ed erano presenti il Presidente della Real Maestranza Luigi Fiocco, il Vicepresidente dei Capitani emeriti Gioacchino Ricottae il Capitano Michele Simone, Capitano dei Muratori 2014. Tutte le cariche sono state elette all’unanimità, a testimonianza della coesione e del rispetto reciproco all’interno della categoria.

Giuseppe Truscelli

Capitano: Giuseppe Truscelli

65 anni, sposato con Angela Josè Giordano e padre di Federica Barbara. Muratore instancabile, ha contribuito alla costruzione di nuovi palazzi in via Don Manzoni e a numerosi interventi su abitazioni familiari. La sua figura è particolarmente legata alla realizzazione della sede dei Muratori nel vicolo Neviera, un punto di riferimento simbolico per tutta la categoria.

Truscelli non è nuovo agli incarichi: presidente dal 2010 al 2012 e dal 2024 al 2025, ha ricoperto anche i ruoli di portabandiera e scudiero nella Capitanata 2014. Responsabile del gruppo sacro La Traslazione, da trentacinque anni è donatore di sangue ADAS, segno di un impegno costante non solo verso la categoria ma verso l’intera comunità.

Salvatore Bellomo

Scudiero: Salvatore Bellomo

64 anni, vedovo di Stella Maria Romé, padre di quattro figli e nonno di quattro nipoti. Portabandiera nel 2024, Bellomo rappresenta la continuità e la dedizione dei Muratori, pronto a sostenere con lealtà e responsabilità il proprio Capitano.

Angelo Pesce

Alfiere Maggiore: Angelo Pesce

48 anni, sposato con Cinzia Maimonte, padre di due figli e nonno di due nipoti. La sua storia nella categoria è segnata da esperienze significative: alabardiere nel 2006 e portabandiera nel 2009. La sua nomina conferma il ruolo di punto di riferimento affidabile e appassionato.

Salvatore Fiore

Portabandiera Storico: Salvatore Fiore

72 anni, sposato con Salvatrice Ponticello, padre di tre figli, nonno di 12 nipoti e bisnonno di 2 pronipoti. Figura storica della categoria, già alabardiere nel 2023, Fiore porta con sé la saggezza e l’esperienza di una vita spesa al servizio della tradizione.

Salvatore Vancheri

Portabandiera: Salvatore Vancheri

66 anni, padre di Valentina Michela e nonno di due nipoti. Già alabardiere nel 1995 e portabandiera nel 2012, Vancheri torna ad assumere un ruolo centrale, segno di una fedeltà e di una presenza mai venute meno.

Giuseppe Garzia

Alabardiere: Giuseppe Garzia

31 anni, sposato con Desire Giove. Nipote del Capitano Sebastiano Garzia, che guidò i Muratori nel 2004, Giuseppe ha iniziato da bambino il suo percorso come paggetto. La sua nomina rappresenta il passaggio del testimone alle nuove generazioni, garanzia di un futuro saldo e promettente.

Con queste nomine, la categoria dei Muratori rinnova la propria missione di custodi della memoria e della tradizione della Real Maestranza. Le Cariche Capitanali 2026 non sono soltanto ruoli cerimoniali, ma simboli di impegno, dedizione e orgoglio comunitario, pronti a guidare con fede il cammino verso le celebrazioni pasquali.