Promozione. La Sommatinese prima va sotto con il Noto 0-2 e poi rimonta portandosi sul 2-2 finale

Solo pari interno 2-2 per la Sommatinese contro l’ostico Noto. La squadra di Mauro Miccichè, dopo un primo tempo caratterizzato da diversi errori difensivi e chiusi dagli ospiti sullo 0-2, nella ripresa è riuscita a rimontare il doppio svantaggio andando a segno prima con Giarrana e poi con Pira il cui calcio di punizione non ha lasciato scampo alcuno al portiere netino.

Al Peppe Tricoli la partita è stata parecchio intensa ed interessante. Vantaggio ospite di Gabrielli e raddoppio di Sanchez su gentile “cadeau” della difesa granata. La squadra di Mauro Miccichè, tuttavia, ha saputo reagire e nella ripresa ha ingranato la marcia giusta.

Prima Giarrana ha accorciato le distanze, poi Pira con un bel colpo di punizione, ha pareggiato il conto. Le due squadre hanno giocato a superarsi vicendevolmente senza riuscirci. Ne è uscita fuori una gara con diverse occasioni da rete ma senza che il risultato si schiodasse pù dal 2-2 che è rimasto il risultato definitivo del match.