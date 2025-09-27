Promozione. Il Serradifalco ne rifila 4 allo Scicli: tripletta di un super Giovanni Rizzo e 4° gol di D’Onofrio

Esordio con il botto per il Serradifalco di Gianfilippo Di Matteo nel girone D del campionato di Promozione. I falchetti si sono infatti imposti 2-4 sul campo dello Scicli mettendo in mostra non solo un Giovanni Rizzo d’annata, ma anche un D’Onofrio finalmente in grado di dare continuità in termini di gol al suo rendimento.

Serradifalco subito avanti con il suo uomo simbolo Giovanni Rizzo che, dopo aver violato la rete avversaria, ha concesso il bis. Poco prima la fine del primo tempo, la rete dei padroni di casa è sembrato riaprire il match.

Nel secondo tempo tuttavia prima Rizzo e poi D’Onofrio l’hanno praticamente chiusa portando i falchetti sull’1-4. A fissare lo score dell’incontro sul 2-4 definitivo è stato un calcio di rigore concesso per atterramento di Vindigni che lo stesso attaccante sciclitano ha trasformato per il definitivo 2-4.

Per i falchetti un inizio di campionato davvero memorabile che conferma l’ottimo lavoro svolto fino a questo momento da mister Di Matteo e dalla stessa dirigenza.