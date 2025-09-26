Promozione. Al “Peppe Tricoli” la Sommatinese vuol subito brillare contro il forte Noto

Farà domenica 27 settembre il suo esordio nel campionato di Promozione la Sommatinese di Mauro Miccichè (nella foto) e del suo vice Riccardo Cigna. La Sommatinese nelle ultime ore ha ufficializzato il passaggio di consegne in società. Giuseppe Drogo (per tutti Cristian) , già Vice Presidente, assume ora la carica di Presidente. Luigi Vendra, per anni Presidente e punto di riferimento assoluto del club, continuerà a dare il suo prezioso contributo nelle vesti di Vice Presidente.

Tornando all’esordio in campionato, dopo il pari 1-1 nell’andata del primo turno di Coppa Italia, la Sommatinese è tornata a lavorare al massimo per farsi trovare pronta all’esordio in campionato. Avversario sarà il Noto, squadra siracusana che gli addetti ai lavori considerano tra le candidate al successo finale o ai play off.

Allo stadio Peppe Tricoli, dunque, si annuncia battaglia tra una Sommatinese sempre sul pezzo ed un Noto che, alla prima di campionato, non ci tiene proprio a steccarla. La Sommatinese dovrebbe ripartire da con Giardina (o Schembri) in porta, difesa formata da Scuderi, Tavella, La Cognata e Brancato; centrocampo con Traorè, Cantavenera e Coscaru Giarrana, attacco con Bamba e Vaccaro. Arbitrerà Giovanni Maggione di Palermo, con guardalinee Fabrizio Narcisi e Pietro Bennici di Agrigento.