Prima Categoria. Tra le nissene solo l’Accademia mazzarinese conquista un punto; sconfitte Riesi e Real Gela all’esordio

Nel campionato di Prima categoria nessuna vittoria per le squadre del Nisseno del girone F nella prima giornata. Dopo il pari dell’Accademia Mazzarinese 1-1 nell’anticipo fuori casa con il Ragusa Boys (gol di Cammilleri), il Riesi 2002 di Salvatore Sammartino ha perso di misura in casa 0-1 contro la Barrese.

A decidere il confronto è stato Ernesto Sammartino, bomber nisseno, ex Atletico Nissa e Nissa, che ha battuto il portiere riesino regalando la vittoria finale alla Barrese.

Sempre in tema di sconfitte, da segnalare quella del Real Gela che ha perso 5-2 contro l’Azzurra Francofonte. Per i gelesi un autogol e la rete di Deoma non sono bastati per contrastare la compagine siracusana in gol con una tripletta di Napolitano e le reti di Alì e Gallo.