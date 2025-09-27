Prima Categoria. Pari esterno 1-1 per l’Accademia Mazzarinese con il Ragusa Boys: in gol Cammilleri

Un buon punto per l’Accademia Mazzarinese che ha pareggiato 1-1 sul campo del Ragusa Boys. Padroni di casa in vantaggio con Stefano, ma Accademia Mazzarinese subito attiva e reattiva con Cammilleri che ha pareggiato lo svantaggio iniziale.

Gara tosta quella che s’è giocata a Ragusa, ma che ha confermato la bontà dell’impianto di gioco di un tecnico serio e preparato come Maurizio Ortugno. L’Accademia, in effetti, ha disputato un match nel corso del quale ha messo in mostra buone individualità, ma anche tanto sano spirito di gruppo.

Insomma, un pari che fa ben sperare nel prosieguo di una stagione che l’Accademia vuol disputare all’insegna del protagonismo.