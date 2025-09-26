Prima Categoria. L’Accademia Mazzarinese anticipa a Ragusa; Real Gela e Riesi 2002 cercano punti e gloria

Inizia in questo fine settimana il campionato di Prima Categoria. Sono tre le squadre Nissene presenti in questa stagione 2025/2026 in questa categoria. Sono tutte e tre nel girone F e sono: Real Gela, Accademia Mazzarinese e Riesi 2002.

Ad accendere le polveri di questo nuovo campionato sarà, nell’anticipo del sabato, l’Accademia Mazzarinese di Maurizio Ortugno (Nella foto) impegnata fuori casa sul campo del Ragusa Boys (ore 15,30). Per la squadra mazzarinese una prova del fuoco subito importante su un campo sempre ostico come quello ragusano. In questo caso, l’obiettivo per l’Accademia è quello di conquistare i primi punti stagionali in campionato e di iniziare meglio possibile.

Domenica 27 settembre, invece, saranno due le nissene pronte a fare il loro esordio. Alle 14,30 il Real Gela sarà impegnato fuori casa in una trasferta alquanto ostica sul campo dell’Azzurra Francofonte. Il confronto si annuncia parecchio interessante, anche perchè il Real Gela si propone come realtà giovane al tempo stesso di talento, per cui bisognerà vedere come si esprimerà su un campo difficile come quello siracusano.

Nell’altra sfida, infine, un classico come Riesi 2002 – Barrese. La squadra di Salvatore Sammartino affronta una delle migliori squadre del girone, con gli ennesi che puntano ad un ruolo di primo piano in campionato. Tuttavia, anche il Riesi 2002 sta proponendo un progetto calcistico di tutto rilievo, per cui si annuncia un match parecchio combattuto e incerto allo stadio XI Martiri di Riesi.