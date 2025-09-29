Podismo. La Corri Serradifalco protagonista a Favara con i suoi atleti

La Corri Serradifalco del presidente Michelangelo Cordaro presente e protagonista nella 6 km di Favara, valida come prova del Grand Prix provinciale di Agrigento. Nella competizione agrigentina, ancora un acuto per Fabrizio Aronica, che ha tagliato il traguardo in 4ª posizione assoluta (2º posto di categoria).
Ottima anche la performance di Gioacchino Calabrese, 8ª di categoria con un ottimo passo di 4 minuti e 9 secondi al km. Ha infine chiuso la spedizione favarese, con la ciliegina sulla torta, Salvatore Vaccaro, giunto 1º al traguardo nella sua categoria M65.