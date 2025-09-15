Podismo. Brillano gli atleti della Corri Serradifalco al IV° Trofeo dell’Uva Italia a Canicattì

Grandi risultati per la Corri Serradifalco nel IV Trofeo dell’Uva Italia, gara podistica di 10 km valida per il Grand Prix Regionale Sicilia 2025. La Corri Serradifalco si è infatti presentata al via con 23 atleti, che si sono distinti, tra gli oltre 400 partenti, per le loro performance come sempre pregevoli. In tutto sono stati ben 10 i podi di categoria. Vittorie per il nuovo membro della famiglia della Corri Serradifalco Suleimane Seidi, per Melina Piazza e per Soraya Cipollina. Sul secondo gradino del podio sono saliti Fabrizio Aronica, Lillo Geraci, Antonio Palermo e Anna Maria Pace.

Terzi di categoria, infine, sono giunti Calogero Avarello, Peppe Cordaro e Leonardo Calabrese. Di notevole spessore atletico la prestazione di Fabrizio Aronica (7º assoluto e primato personale con 37′ e 44″) e grandi soddisfazioni per i nostri corridori che hanno ottenuto un nuovo primato personale sulla distanza dei 10 km: Calogero Genco (40′ e 41″), Suleimane Seidi (42′ e 20″), Luigi Giardina (42′ e 47″), Calogero Avarello (43′ e 35″) e Antonio Palermo (46′ e 59″).

Un plauso, infine, a Mattia Insalaco, per il grande coraggio mostrato alla sua prima 10 km. Grazie a questi pregevoli risultati e alle ottime posizioni di rincalzo degli altri atleti, la Corri Serradifalco ha inoltre ottenuto, tra le 53 società rappresentate, uno dei migliori punteggi nella speciale classifica per squadre, confermandosi una delle migliori realtà del panorama podistico siciliano.