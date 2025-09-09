Per la storica Disfida di Barletta presentata squadra intitolata a Francesco Salamone, nobile cavaliere originario di Sutera

SUTERA. In occasione della Carrera della Disfida di Barletta 2025, è stato dato l’onore di presentare la squadra barlettana intitolata a Francesco Salamone, il nobile cavaliere originario di Sutera, protagonista tra i protagonisti della leggendaria Disfida di Barletta.

Il sindaco e l’amministrazione comunale hanno rivolto un particolare ringraziamento all’avv. Marco Pedico, Capo Staff del Sindaco, per il pensiero e la sensibilità dimostrata nel condividere le foto e nel ricordare, con rispetto e attenzione, le origini suteresi del valoroso Salamone.

“La storia vive nei gesti, nei volti e nelle tradizioni che ancora oggi onoriamo – ha detto il sindaco di Sutera – ringraziamo la Città di Barletta, il Sindaco Dott. Cosimo Damiano Cannito e tutta l’amministrazione comunale”.