Palpeggia una donna a passeggio con il cane: arrestato dai Carabinieri per violenza sessuale

Ha approfittato di un momento in cui non c’era nessuno in strada, si è avvicinato a una donna a passeggio con il cane e l’ha palpeggiata. E’ successo a Pralboino, nel Bresciano. La vittima è riuscita a divincolarsi e ad allertare il 112. Immediatamente sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri della stazione di Manerbo.

I militari sono riusciti a intercettare e bloccare l’uomo, un 26enne indiano, arrestato in flagranza per violenza sessuale. Oltre all’arresto per l’uomo, irregolare in Italia, sono state attivate anche le procedure di espulsione. (Adnkronos)