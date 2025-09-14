Ordinavano merce a fornitori che poi non pagavano: Polizia scopre truffa e in tre finiscono ai domiciliari

La Polizia di Stato, su delega della Procura Distrettuale di Catania, ha eseguito una misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di tre persone, residenti a Catania, indagate per associazione a delinquere finalizzata alla truffa e sostituzione di persona.

Le indagini, condotte dal Centro Operativo Sicurezza Cibernetica – Polizia Postale di Catania, hanno preso avvio dalla denuncia del titolare di una nota società catanese di logistica e trasporti, utilizzata dai truffatori per ordinare merce a fornitori ignari, inducendoli a consegnarla presso depositi indicati dagli indagati.

Il danno stimato supera i 300.000 euro e riguarda ponteggi, materiali per edilizia e generi alimentari, beni poi rivenduti. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati computer e smartphone che hanno consentito di ricostruire il ruolo di ciascun indagato e le modalità della truffa.