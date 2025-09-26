Netanyahu all’Onu: “Dobbiamo finire lavoro contro Hamas, vuole colpire di nuovo”

(Adnkronos) – Decine di sedie vuote all'Assemblea generale delle Nazioni Unite dove moltissime delegazioni hanno lasciato l'aula in segno di protesta prima del discorso del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. All'interno del Palazzo di Vetro si sono alzati anche fischi oltre ad applausi. "Non abbiamo ancora finito. Gli ultimi resti di Hamas sono trincerati a Gaza City. Vogliono ripetere le atrocità del 7 ottobre ancora e ancora. Ecco perché Israele deve finire il lavoro il più rapidamente possibile", ha detto il premier israeliano. "Abbiamo distrutto gli armamenti di Assad in Siria, abbiamo colpito le milizie sciite dell'Iran in Iraq e, soprattutto, abbiamo devastato i programmi iraniani di armi atomiche e missili balistici", ha sottolineato nel corso del suo intervento all'Assemblea Generale dell'Onu. Una manifestazione pro Pal si sta intanto tenendo fuori dalla sede delle Nazioni Unite di New York dove Netanyahu ha iniziato a parlare. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)