Nel Catanese prima trascrizione di un figlio di coppia omogenitoriale

Nel Catanese prima trascrizione di un figlio di coppia omogenitoriale

Lun, 22/09/2025 - 22:04

L’Ufficio di Stato Civile del Comune di Misterbianco ha proceduto alla prima trascrizione di un bambino figlio di due madri, dando applicazione alla giurisprudenza consolidata in materia e alle determinazioni pregresse della Giunta municipale.

Lo rende noto il sindaco Marco Corsaro: “La trascrizione odierna e’ la prima per la nostra città – afferma – e pone il nostro Comune al passo con le evoluzioni normative in atto ormai da anni in Italia, con l’obiettivo di garantire la tutela del minore e una stabilità nelle relazioni familiari che sia anche giuridica. La città di Misterbianco guarda alle esigenze dei suoi concittadini e, soprattutto, alla tutela dei piu’ piccoli”. (AGI)

