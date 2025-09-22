Nel Catanese prima trascrizione di un figlio di coppia omogenitoriale

L’Ufficio di Stato Civile del Comune di Misterbianco ha proceduto alla prima trascrizione di un bambino figlio di due madri, dando applicazione alla giurisprudenza consolidata in materia e alle determinazioni pregresse della Giunta municipale.

Lo rende noto il sindaco Marco Corsaro: “La trascrizione odierna e’ la prima per la nostra città – afferma – e pone il nostro Comune al passo con le evoluzioni normative in atto ormai da anni in Italia, con l’obiettivo di garantire la tutela del minore e una stabilità nelle relazioni familiari che sia anche giuridica. La città di Misterbianco guarda alle esigenze dei suoi concittadini e, soprattutto, alla tutela dei piu’ piccoli”. (AGI)