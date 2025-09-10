Mussomeli, Salvatore Castiglione scelto come tedoforo Viaggio Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026

MUSSOMELI – Il mussomelese Salvatore Castiglione, Vigile del fuoco di professione, Istruttore di scuola calcio nonché consigliere comunale, è stato scelto come Tedoforo del Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 per rappresentare l’Italia, la Sicilia, la provincia di Caltanissetta ma soprattutto Mussomeli. Un importante evento che attraverserà tutte le regioni italiane, 106 province per un totale di 12.000 km. Il Castiglione è uno dei 10.000 tedofori che porteranno la Fiamma Olimpica che attraverserà tutta l’Italia dal 06 dicembre con partenza da Roma al 6 febbraio con arrivo a Milano. Va sottolineato che il tedoforo è la persona che trasporta la fiaccola olimpica attraverso le diverse tappe di una staffetta che porta il fuoco dal luogo di accensione, Olimpia, fino al luogo dei Giochi Olimpici, per accendere il braciere finale. Va anche detto che Il compito dei tedofori è di illuminare il cammino verso la cerimonia di apertura e dare luce anche ai sogni delle persone che osserveranno da vicino il passaggio della Fiamma Olimpica. Portare la Fiamma Olimpica significa essere ambasciatore di passione, talento, energia e rispetto. Il Castiglione si dice “orgoglioso di rappresentare il suo paese, la sua famiglia ed i suoi amici in questo fantastico viaggio che va avanti da più di 100 anni. Sono sempre stato uno sportivo con 30 anni di calcio e da 4 anni pratico il running partecipando a maratone, mezze maratone e trail running”.