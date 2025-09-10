Mussomeli, contributo fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo. Istanza entro il 17 ottobre 2025

MUSSOMELI- Dal Comune è stato reso noto che, con la Circolare n. 15 del 29 agosto 2025, l’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell’Istruzione dell’Università e del Diritto allo Studio – ha emanato le procedure per la concessione del contributo relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo. L’iniziativa è rivolta alle famiglie con basso reddito e ha come beneficiari gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, il cui nucleo familiare presenti un I.S.E.E. pari o inferiore a € 10.632,94. Per accedere al beneficio, i richiedenti dovranno presentare: Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del genitore/tutore richiedente; Fotocopia del codice fiscale del genitore/tutore richiedente; Ricevuta di acquisto dei libri di testo, come previsto dal Regolamento Comunale. La domanda dovrà essere compilata sull’apposito modello di richiesta e presentata esclusivamente pressol’Istituzione Scolastica frequentata dallo studente, entro e non oltre il 17 ottobre 2025. Inoltre, si comunica che il rimborso spese dei testi relativi all’anno scolastico 2024/2025 sarà effettuato a partire dalla prossima settimana.