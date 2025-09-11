Motori. Totò Riolo, in una carriera lunga quasi 40 anni, fa 500 con la 70ª Coppa Nissena

Cinquecento. Tante sono le gare disputate da Totò Riolo, che alla 70ª edizione della Coppa Nissena raggiunge un traguardo che parla da solo: mezzo migliaio di partenze ufficiali, in una carriera lunga quasi quarant’anni e vissuta da assoluto protagonista in tutte le specialità delle corse su strada. Dallo slalom alle cronoscalate, fino ai rally – terreno dove ha scritto pagine memorabili con le sue dieci vittorie alla Targa Florio tra moderne e storiche – il poliedrico campione cerdese ha costruito una carriera costellata di successi, sempre all’insegna della passione e della versatilità.

«Mi piace ancora correre – ha dichiarato Riolo – mi piace l’ambiente delle gare, perché non è solo sport ma tutta la mia vita, vissuta con immensa passione e con il coinvolgimento della mia famiglia. Ernesto ha voluto seguire le mie orme, e i risultati che ancora arrivano mi spingono ad andare avanti. Quindi godiamoci questo traguardo, ma guardiamo anche avanti, senza limiti. Gli stimoli non mancano: dalle sfide con piloti esperti, come a Monte Erice, ai confronti con i più giovani. Ed è ugualmente divertente e motivante».

Proprio nella gara trapanese, precedente round del CIVSA, Riolo ha confermato tutto il suo valore, vincendo Gara 1 del 4° Raggruppamento e chiudendo secondo in Gara 2 con la sua PCR A6 motorizzata BMW, conquistando punti fondamentali per allungare in classifica e arrivare a Caltanissetta con la possibilità concreta di chiudere i giochi in anticipo. La Coppa Nissena rappresenta un capitolo tutto diverso: il tracciato scorrevole e veloce, tra i più iconici e tecnici del panorama nazionale, sottopone il mezzo a carichi notevoli per buona parte dei chilometri, mettendo in luce la purezza di guida e la qualità del set-up.

Una sfida completamente diversa, e dunque ancora più stimolante per il campione siciliano, che proprio in occasione di questo appuntamento celebrerà il prestigioso traguardo delle 500 gare, con la consueta determinazione e l’obiettivo di onorare al meglio ogni chilometro. A fianco di Riolo ci saranno ancora una volta oltre la Squadra Piloti Senesi, la Targa Racing Club e CST Sport, due sodalizi siciliani ormai affermati sulla scena del motorsport nazionale. Non mancheranno i pensieri rivolti a tutti coloro che hanno accompagnato, sostenuto e creduto in un cammino così longevo: meccanici, tecnici, team manager, amici, tifosi e sponsor che hanno fatto parte della storia.

Tra i protagonisti della 70ª edizione della Nissena anche Ninni Rotolo, altro alfiere targato Targa Racing Club-CST Sport, che affronterà il round del Campionato Italiano Velocità Montagna Sud al volante della sua Osella PA21 JRB 1000. Per lui, come per Riolo, la sfida di Caltanissetta sarà importantissima in virtù del coefficiente maggiorato, decisivo per il punteggio in classifica.