Motori. Samuele Cassibba fra i più attesi alla 70^ Coppa Nissena

Samuele Cassibba è pronto a tornare in gara per la 70^ edizione della Coppa Nissena, 13° round del Campionato Italiano Velocità Montagna sud e 5° appuntamento del Campionato Siciliano, in programma dal 12 al 14 settembre.

Il portacolori della Scuderia Ateneo, al volante della Nova Proto V8 3000, ha archiviato con soddisfazione l’ultimo impegno tricolore, che lo ha visto salire sul 3° gradino del podio e confermare l’efficace progressione durante la proficua stagione nel suo anno di debutto nella classe regina. Lo scorso anno Cassibba con la versione 2000 della Nova Proto Synergy dopo un bellissimo confronto sul filo dei centesimi aveva chiuso al 3° posto.

Adesso lo attende Caltanissetta, valida come 13^ prova del Campionato Italiano Velocità Montagna Sud – Super CIVM, con coefficiente maggiorato a 1,5 che rende la sfida ancora più decisiva per le sorti della classifica.

Sul percorso che unisce Ponte Capodarso al Villaggio Santa Barbara si esalteranno le doti tecniche del pilota e le caratteristiche telaistiche e aerodinamiche della vettura.

“Arriviamo a Caltanissetta con grande motivazione dopo la soddisfazione del podio assoluto a Erice” – ha dichiarato Samuele Cassibba – “La Nissena è una gara speciale, tecnica e velocissima, che conosco bene e che richiede massima concentrazione. Sarà fondamentale lavorare insieme al team per sfruttare al meglio le caratteristiche della vettura di quest’anno e portare a casa un altro risultato importante in una fase decisiva della stagione.”

Il programma della 70^ Coppa Nissena entrerà nel vivo venerdì 12 settembre con le verifiche sportive e tecniche, dalle ore 14.00 alle 19.00. Sabato 13 settembre, a partire dalle 9.00, sono previste le due ricognizioni ufficiali sul percorso, mentre domenica 14 settembre, sempre alle ore 9.00, scatteranno Gara 1 e a seguire Gara 2, che decreteranno i vincitori della 70^ edizione.