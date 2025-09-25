Manovra, Di Paola (M5S): “Reddito di povertà, 10 milioni dal governo: era quanto chiedevamo pure noi, ma sono briciole dopo lo stop al reddito di cittadinanza”

“Poco alla volta il centrodestra comincia a capire che la guerra andava fatta alla povertà e non ai poveri, come finora ha fatto con le disastrose politiche messe in atto sia qui che a Roma. I dieci milioni stanziati oggi con l’emendamento governativo per il reddito di povertà sono una buona notizia, ma sono sempre briciole rispetto alle reali esigenze, considerato che finora circa il 90% delle richieste di sussidio sono rimaste inevase”.

Lo afferma il coordinatore M5S per la Sicilia e vicepresidente Ars Nuccio Di Paola. Che aggiunge: “Anche noi avevamo presentato emendamenti per aumentare la dotazione dello strumento e abbiamo più volte sollecitato Schifani a cercare di mettere una toppa al disastro causato dallo stop al reddito di cittadinanza fatto per fare male al M5S, ma che in effetti sta facendo malissimo a tantissime famiglie siciliane. Auspichiamo che il governo, poco alla volta, cominci a fare un’inversione di rotta e a pensare che oltre alle poltrone degli amici e alla super lottizzazione della sanità ci sono anche i problemi dei siciliani di cui occuparsi”.