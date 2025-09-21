Salute

Lorefice (M5S): “La rete ospedaliera varata dal Governo Schifani è un duro colpo per Gela e per il diritto alla salute dei cittadini”

Redazione 1

Lorefice (M5S): “La rete ospedaliera varata dal Governo Schifani è un duro colpo per Gela e per il diritto alla salute dei cittadini”

Dom, 21/09/2025 - 10:00

Condividi su:

“La nuova rete ospedaliera varata dal governo Schifani è un colpo durissimo per Gela e per il diritto alla salute dei cittadini, ancora una volta sacrificati sull’altare di logiche clientelari e di potere”.

Lo ha affermato in una nota il senatore  M5S Pietro Lorefice, segretario di Presidenza del Senato.

“Gravissima e inaccettabile – prosegue nella nota il sen. Lorefice – l’assenza al tavolo tecnico convocato dal sindaco degli esponenti di centrodestra, che hanno confermato di non interessarsi minimamente alla città e ai cittadini.

Il Movimento 5 Stelle continuerà a battersi senza sconti per difendere la sanità pubblica e impedire che venga smantellata da scelte scellerate e prive di umanità”.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta