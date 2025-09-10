ll Comune di Mussomeli interviene sui gravi disservizi nella rete di telecomunicazioni

MUSSOMELI – Il Sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania, ha inviato una formale contestazione alla WIND SpA – società fornitrice dei servizi di telecomunicazione a seguito dei gravi e reiterati disservizi che da settimane interessano la rete voce e dati su tutto il territorio comunale. Nella comunicazione ufficiale, il primo cittadimno ha sottolineato che le frequenti e prolungate interruzioni di linea stanno arrecando notevoli disagi alla popolazione, con gravi ripercussioni per le utenze domestiche, per le attività produttive e per i servizi pubblici essenziali. La situazione, si evidenzia, può avere anche potenziali effetti sulla sicurezza e sull’efficienza dei servizi di emergenza. «È inaccettabile – dichiara il Sindaco Catania – che cittadini e imprese siano costretti a subire disservizi così pesanti e continuativi. Pretendiamo un servizio di telecomunicazioni all’altezza degli standard di continuità, regolarità e qualità previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche.» Con la diffida trasmessa alla società, l’Amministrazione comunale ha richiesto l’immediato ripristino della regolare funzionalità del servizio; la comunicazione scritta delle cause dei disservizi e dei tempi tecnici per la loro definitiva risoluzione, entro e non oltre il 20 settembre 2025; l’adozione di misure preventive e piani di emergenza per evitare il ripetersi di simili criticità. Il Comune di Mussomeli si riserva, in mancanza di un pronto e risolutivo intervento, di segnalare la vicenda all’AGCOM e alle Associazioni di tutela dei consumatori e di intraprendere tutte le azioni necessarie presso le competenti sedi amministrative e giudiziarie per la difesa dei diritti dei cittadini e delle imprese locali. L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare attentamente l’evolversi della situazione e a farsi portavoce delle esigenze della comunità.