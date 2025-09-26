L’anticipo di Promozione. Esordio fuori casa contro il quotato Scicli per il Serradifalco Calcio

Esordio in campionato per il Serradifalco Calcio sabato 27 settembre. I falchetti affrontano fuori casa l’ostico Scicli (ore 15,30) in un match subito importante. I ragusani, assieme all’Akragas e al Noto, sono tra le squadre accreditate per la vittoria finale.

Il Serradifalco Calcio tuttavia possiede un impianto tecnico e di gioco in grado di mettere in difficoltà chiunque; soprattutto è una squadra che sa chiudersi benissimo e sa coprire molto bene tutte le zone del campo. Insomma, se lo Scicli è una squadra potenzialmente pericolosa, il Serradifalco invece è un complesso solido che può mettere in ambasce chiunque. Ecco perché la sfida del Ciccio Scapellato si annuncia di spessore e interesse.

Il tecnico dei falchetti Gianfilippo Di Matteo (nella foto con il suo vice Calogero Geraci) appare intenzionato a riconfermare in linea di massima la formazione che ben s’è comportata con la Sommatinese con D’Onofrio, D’Anca e Rizzo in attacco, Caronia, Giuliano e Toledo a centrocampo, Tatoli in porta, e Yuri Di Marco, Salvatore Di Marco, Nacci e Nuccio in difesa. Occhio comunque a qualche possibile novità dell’ultima ora, anche se il tecnico ennese ha fin qui espresso le sue convinzioni a proposito di questo Serradifalco. Arbitra l’incontro Domenico Calanna di Acireale, guardalinee Michelangelo Bisaccia e Silvestro Messina di Catania.