Incendi, Lorefice(M5S): “Il Paese brucia, Governo assente e muto”

“Dal 15 giugno al 19 settembre i Vigili del Fuoco hanno effettuato 62.136 interventi per incendi boschivi, ben 8.278 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La Sicilia è la regione più colpita: basti pensare che solo nell’ultima settimana, dal 13 al 19 settembre, si sono registrati 622 interventi, quasi cento al giorno. Un tempo si diceva: ‘meno parole e più fatti’. Oggi siamo arrivati a una nuova frontiera di menefreghismo di un Governo che non solo non agisce, ma neanche si degna di parlare. Nessun segnale, nessuna assunzione di responsabilità, nessuna scusa verso i cittadini. In una situazione del genere almeno i ministri competenti dovrebbero esprimere vicinanza, ammettere colpe, rassicurare la popolazione, comunicare soluzioni. Invece assistiamo a un silenzio irrispettoso che abbandona cittadini e territori di fronte a un’emergenza enorme. Il Governo si assuma la responsabilità della propria inerzia, chieda scusa al Paese e intervenga subito con un piano organico di prevenzione e contrasto”.

Lo ha dichiarato in una nota il senatore Pietro Lorefice, M5S, segretario di Presidenza del Senato e capogruppo M5S in Commissione bicamerale Ecomafie.