In Sicilia primo giorno di scuola dedicato a don Puglisi Inizio delle lezioni nel 32° anniversario dell’omicidio

In occasione del 32esimo anniversario dell’omicidio del beato Giuseppe “Pino” Puglisi, che ricorre il 15 settembre e quest’anno coincide con l’avvio del nuovo anno scolastico in Sicilia, l’assessorato regionale dell’Istruzione ha deciso di inviare una circolare agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, invitando tutte le scuole dell’Isola a dedicare un momento di riflessione alla memoria del sacerdote di frontiera ucciso nel 1993 dalla mafia nel quartiere Brancaccio di PALERMO.

“L’anno scolastico si aprirà quest’anno nel ricordo di don Pino Puglisi – afferma l’assessore Mimmo Turano – per onorarne l’impegno civile e trasmettere alle nuove generazioni l’eredità morale che ci ha lasciato. Da sacerdote di frontiera ed educatore, don Pino ha compiuto una scelta precisa, stando accanto ai ragazzi del quartiere Brancaccio per sottrarli alla strada grazie al Centro di accoglienza Padre Nostro, da lui fondato”.

“La sua testimonianza di fede, coraggio e dedizione rappresenta ancora oggi un potente modello pedagogico-educativo e uno strumento di cambiamento sociale e culturale da preservare”, conclude Turano.