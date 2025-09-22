In aeroporto iraniana prima tenta di imbarcarsi con documento falso, poi chiede protezione

Ha cercato di imbarcarsi su un volo per Londra con un documento falso, ma e’ stata scoperta e arrestata dagli agenti della polizia di Stato. E’ accaduto all’aeroporto internazionale “Vincenzo Bellini” di Catania dove una cittadina iraniana di 48 anni si e’ presentata ai controlli, pensando di riuscire a prendere l’aereo senza suscitare alcun sospetto.

Al momento di esibire il proprio documento, la donna ha presentato ai poliziotti, addetti al controllo documentale, un passaporto bulgaro che ha subito insospettito gli agenti per le sue alterazioni nella parte anagrafica. Per fugare ogni perplessita’, i poliziotti hanno effettuato un approfondito esame del documento mediante l’utilizzo di sistemi digitali di verifica degli elementi di sicurezza, accertandone l’effettiva falsificazione.

A quel punto, informato il pm di turno, la 48enne e’ stata arrestata. Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto la liberazione della cittadina iraniana in quanto la donna, nella stessa circostanza, ha manifestato la volontà di richiedere protezione umanitaria in Italia in relazione alle condizioni di vita delle donne nel suo Paese. (AGI)