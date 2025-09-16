Il Movimento civico “Futura – Costruiamo insieme la Città” propone gemellaggio tra Caltanissetta e Gaza City e riconoscimento dello Stato della Palestina

CALTANISSETTA. Il movimento civico “Futura – Costruiamo insieme la Città” esprime profondo dolore e sdegno per la tragedia che si sta consumando a Gaza. La morte di decine di migliaia di civili innocenti, tra cui un numero drammaticamente elevato di bambini, non può lasciarci indifferenti. Di fronte alle immagini di città rase al suolo e famiglie distrutte, sentiamo il dovere morale di denunciare con forza la volontà di cancellare un intero popolo, che sta emergendo con drammatica evidenza dalle azioni di guerra portate avanti da Israele.

Con la stessa chiarezza, condanniamo senza esitazioni Hamas, che ha scelto la strada del terrorismo, utilizzando la violenza indiscriminata e ricorrendo perfino all’ignobile strumento dei civili come scudi umani. Un doppio crimine che ha contribuito ad alimentare una spirale di odio e vendetta che si abbatte, come sempre, sui più deboli e indifesi.

Il nostro sguardo e il nostro pensiero sono rivolti a tutta la regione mediorientale, oggi polveriera di tensioni e sofferenze, ma anche a milioni di israeliani che, nelle ultime settimane, hanno avuto il coraggio di scendere in piazza per chiedere pace e la liberazione degli ostaggi. Quelle manifestazioni rappresentano una speranza concreta: la dimostrazione che la società civile può ancora alzare la voce contro la logica della guerra.

Noi crediamo con convinzione nella prospettiva dei due popoli e due Stati, unica via realistica per garantire pace, sicurezza e dignità tanto al popolo palestinese quanto a quello israeliano.

Per rendere tangibile la nostra solidarietà nei confronti della popolazione civile di Gaza, proponiamo due iniziative:

– Una lettera da parte del sindaco indirizzata al governo per riconoscere lo Stato della Palestina;

– Un gemellaggio tra la Città di Caltanissetta e Gaza City.

Sarà il nostro consigliere comunale, Armando Turturici, a farsi promotore di un ordine del giorno in Consiglio Comunale che impegni il Sindaco e l’Amministrazione a rendere possibile queste due iniziative che concretizzano un percorso di fratellanza e vicinanza. Con questo gesto, semplice ma carico di significato, vogliamo affermare che la pace non è solo un’utopia, ma un dovere politico, civile e umano che deve guidare le scelte delle istituzioni e dei cittadini.