Il Cda della Sancataldese: “Solidarietà a Ivano e Michele La Cagnina; respinte dimissioni del presidente; ci assumiamo l’impegno di arrivare a fine stagione”

Il Cda della Sancataldese, dopo le dimissioni del presidente Ivano La Cagnina e la decisione del figlio Michele di lasciare la squadra, è intervenuto con una nota ufficiale nella quale ha espresso la sua posizione. Ecco il testo: “A nome del Cda e di tutta la dirigenza della Sancataldese, esprimiamo la nostra massima solidarietà nei confronti di Michele, del presidente Ivano e di tutta la famiglia La Cagnina per quanto accaduto, esprimendo la più sentita vicinanza. Atteggiamenti incresciosi, quelli visti ieri allo stadio al triplice fischio e poi proseguiti sui social che non hanno nulla a che fare con il nostro modo sano e sincero di fare calcio; Ieri San Cataldo ha perso due volte; la sconfitta sul campo ci può stare.

Ma la sconfitta più grave difficile da digerire è stata quella che ci è stata inflitta da persone che non hanno nulla a che fare con lo sport e con l’attaccamento ai colori verdeamaranto. Il tifoso in giacca e cravatta, che quasi quasi sogna l’errore o la disfatta del singolo o del gruppo per poter godere e farsi notare con le sue incivili esternazioni. Sgradevoli ed altamente offensive sia allo stadio che dietro una tastiera. Si rimane increduli nell’assistere a questi atteggiamenti e azioni che attaccano, colpiscono e feriscono Michele La Cagnina, sempre professionale dentro e fuori, grande esempio di sancataldesità, in tutto, ma anche il presidente e tutta la dirigenza che mette cuore e anima, e fa grandi sacrifici e sforzi economici per far vivere a San Cataldo emozioni calcistiche che sono un vero lusso. Ci dispiace per quella parte di tifoseria sana, per i ragazzi del Commando che incitano i nostri giocatori sempre, dentro e fuori casa, ci dispiace per i tantissimi ragazzi e ragazzini innamorati dei nostri colori, ma dobbiamo tutti prendere atto di quanto è successo, stavolta con una gravità senza precedenti e prendere una pausa di riflessione per capire bene cosa fare.

Il Cda nella nota ha confermato che completerà la stagione come è corretto che sia, nel rispetto di tesserati, tifosi e di chi ama la Sancataldese; nel frattempo sarà valutato se proseguire o meno questo lungo percorso avviato tanti anni fa e che rischia seriamente di fermarsi “per colpa di queste azioni irrispettose e incivili che durano da tempo”.

Secondo il Cda: “Questi pseudo tifosi non meritano neanche di definirsi tali e meriterebbero di essere isolati da tutti e da tutto; ci assumiamo l’impegno di arrivare a fine stagione, completarla e onorarla cercando di centrare il nostro obiettivo che si chiama salvezza per onorarla e dedicarla a Michele e Ivano e a tutta la famiglia La Cagnina”. In ogni caso il Cga della Sancataldese ha respinto al momento le dimissioni del presidente La Cagnina riservandosi in seguito le prossime azioni da intraprendere. (Foto Vincenzo Bonelli – Sancataldese Calcio Official).