Guasto lungo la condotta dell’acquedotto Fanaco, niente acqua in alcuni Comuni del Nisseno: ecco quali

Caltaqua comunica che il fornitore Siciliacque ha interrotto l’esercizio dell’acquedotto Fanaco a causa di un guasto lungo la condotta, con conseguente sospensione della distribuzione nei comuni di Mussomeli, Acquaviva, Campofranco, Sutera, Bompensiere, Milena, Montedoro, Serradifalco, Delia e Sommatino. Non abbiamo al momento altri dettagli, si legge nella nota di Caltaqua, sarà nostra cura fornire tutti gli aggiornamenti non appena disponibili.