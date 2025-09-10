Caltaqua comunica che il fornitore Siciliacque ha interrotto l’esercizio dell’acquedotto Fanaco a causa di un guasto lungo la condotta, con conseguente sospensione della distribuzione nei comuni di Mussomeli, Acquaviva, Campofranco, Sutera, Bompensiere, Milena, Montedoro, Serradifalco, Delia e Sommatino. Non abbiamo al momento altri dettagli, si legge nella nota di Caltaqua, sarà nostra cura fornire tutti gli aggiornamenti non appena disponibili.
Guasto lungo la condotta dell’acquedotto Fanaco, niente acqua in alcuni Comuni del Nisseno: ecco quali
Mer, 10/09/2025 - 08:58
Condividi su: