Guardia Costiera soccorre una donna colpita da ictus mentre era in crociera

La Guardia Costiera di Cagliari ha ricevuto una richiesta di soccorso da parte di una nave da crociera di bandiera Bermuda, a circa 75 miglia a sud est di Cagliari, in navigazione da Messina a Malaga per assistenza di una passeggera di 72 anni colta da ictus.

L’operazione si è rivelata molto complessa sin dall’inizio date le condizioni della donna per la quale il “Centro internazionale radio medico” ha raccomandato il trasbordo con assistenza sanitaria: il comando di bordo ha contattato la Sala Operativa della Guardia Costiera di Cagliari che, preso atto delle indicazioni sanitarie ricevute e valutata la posizione della nave e le condizioni meteomarine, ha comandato alla nave di fare rotta verso Cagliari ed ha disposto l’impiego della motovedetta CP320, specializzata per il soccorso in mare, con a bordo una equipe medica del 118.

Raggiunta la nave l’equipaggio ha dapprima stabilizzato e poi trasferito a bordo la paziente. Dopo circa 1h e 30 minuti la motovedetta è rientrata nel porto di Cagliari ed ha affidato la paziente stabilizzata ai sanitari.