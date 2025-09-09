Gela protagonista della Sicilia Capitale Europea della Gastronomia 2025

Gela è una delle 20 tappe del tour Sicily Food Vibes, inserito nel programma ufficiale di Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025. Questo prestigioso riconoscimento, assegnato dall’IGCAT (International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism), celebra l’eccellenza enogastronomica siciliana, valorizzando biodiversità, sostenibilità e tradizione culinaria (siciliaregionegastronomica.it).
Per tre serate, la città si trasformerà in un grande palcoscenico diffuso:
Sul lungomare: degustazioni di prodotti tipici, showcooking con chef siciliani, talk tematici e momenti musicali;
In Via Pisa, Via Morello e nei cortili adiacenti: teatro, danza, performance artistiche e workshop culturali;
Nell’androne del Municipio: dibattiti con ospiti di rilievo.
In occasione dell’evento, l’area ZTL compresa tra la Capitaneria di Porto e Via Matteotti subirà variazioni: sarà attiva dalle ore 18:00 alle ore 02:00.
12 – 13 – 14 settembre 2025 – Ore 18:00 – 00:00 – Lungomare Federico II di Svevia, Via Pisa e Via Morello – Gela (CL)